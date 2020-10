Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Schwerer Raub mit Messer auf Discounter

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck. Am Mittwoch (22.10.) betrat gegen 20:30 Uhr ein Mann einen Discounter in der Ziegelstraße, bedrohte die 55-jährige alleinanwesende Kassiererin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend öffnete er gewaltsam die Kasse und griff sich das Geld. Der Täter verließ den Markt und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Er war dunkel gekleidet, ist schlank und circa 20-30 Jahre alt.

Die Sofortfahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise zu dieser Tat erbittet das Kommissariat 13 unter der Rufnummer 0451-1310.

Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Bezirkskriminalinspektion Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.

