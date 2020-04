Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Heidelberg-Emmertsgrund (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Straße "Im Emmertsgrund". Dort wurde ein haltender Linienbus von zwei hintereinanderfahrenden Fahrzeugen überholt. Das vordere der beiden Fahrzeuge kollidierte hierbei aus ungeklärter Ursache zunächst mit einem auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparkten Pkw und im weiteren Verlauf mit dem ebenfalls überholenden Fahrzeug. An dem unfallverursachenden und dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem ebenfalls überholenden Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell