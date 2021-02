Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Wohnhausbrand in Kaufungen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Im Bettenhäuser Weg in Kaufungen kommt es aktuell zu einem Gebäudebrand. Feuerwehr und Polizei sind um 7 Uhr alarmiert worden und nun dort im Einsatz. Nach Mitteilungen der vor Ort eingesetzten Streifen des Polizeireviers Ost steht dort ein Reihenendhaus in Vollbrand. Eine offenbar verletzte Person wird derzeit von Rettungskräften behandelt. Nach ersten Informationen sollen sich aktuell keine Menschen mehr in dem brennenden Haus befinden. Die Brandursache ist momentan noch völlig unklar. Dahingehend werden nach Abschluss der Löscharbeiten weitere polizeiliche Ermittlungen folgen.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

