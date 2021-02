Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Bar; Verpuffung und Schwelbrand; Verkehrsunfall auf Parkplatz

Reutlingen (ots)

In Bar eingebrochen

Zwischen Mittwoch, 20.01.2021, und Mittwoch, 03.02.2021, ist ein Unbekannter in eine Bar in der Schulstraße eingebrochen und hat sich im Inneren an einem Automaten zu schaffen gemacht. Zur Tatzeit gelangte der Einbrecher gewaltsam über eine Tür ins Innere der Bar. Dort beschädigte er einen Zigarettenautomaten und entwendete daraus Zigaretten und Bargeld. Sowohl der Wert des Diebesguts als auch der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Verpuffung in Ölofen

Eine Verpuffung in einem Ölofen hat am Mittwochmittag die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen zwölf Uhr war der Polizei über Notruf eine Rauchentwicklung in einem Gebäude im Hohenbolweg gemeldet worden, worauf auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst an den Einsatzort ausrückten. Nach der Evakuierung des Mehrfamilienhauses stellte sich rasch heraus, dass der Ölofen einer Wohnung im ersten Obergeschoss den Rauch ausgelöst hatte. Offenbar aufgrund des mangelnden Rauchabzugs war es im Ofen zu einer Verpuffung gekommen. Der durch Rußniederschlag verursachte Schaden in der Wohnung wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung einer 61 Jahre alten Bewohnerin bestätigte sich bei einer Untersuchung durch den Rettungsdienst glücklicherweise nicht. (mr)

Esslingen (ES): Schwelbrand in Wohnung

Eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Deuschle-Straße hat am Mittwochvormittag zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 10.15 Uhr bemerkten Anwohner Rauch und Brandgeruch aus der Wohnung. Da dort aber offensichtlich niemand zuhause war, alarmierten sie die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei. Nachdem sich die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten anrückte, Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein technischer Defekt an einem in der Decke verbauten Badlüfter hatte zu einem kleineren Schmorbrand geführt, der rasch abgelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Altbach (ES): Gas- und Bremspedal verwechselt?

Auf knapp 11.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Kieswiesen entstanden ist. Ein 80-Jähriger war dort gegen 10.20 Uhr mit seinem Mercedes unterwegs. Als er seinen Angaben zufolge bremsen wollte, hätte sein Wagen plötzlich stark beschleunigt. Der Mercedes krachte mit so großer Wucht auf einen vor ihm geparkten Renault, dass dieser über die dortige Böschung hinweg auf die Straße Kieswiesen geschoben wurde. Der Wagen des Seniors blieb in der Böschung stehen und beschädigte eine dort angebrachte Bodenleuchte. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

