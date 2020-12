Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht nach Zeugenhinweis geklärt

Nachdem eine 20-Jährige mit ihrem VW auf ein in der Rheinstraße parkendes Auto gefahren sein soll, entfernte diese sich am Donnerstag gegen 9:30 Uhr offenbar unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin hatte am Morgen einen Knall gehört und anschließend eine Frau gesehen, die augenscheinlich ihren mitten auf der Straße stehenden VW nach Schäden absuchte. Bei der polizeilichen Befragung der Zeugin erkannte diese das mutmaßliche Verursacherfahrzeug am Ende der Rheinstraße wieder. Ein Abschleppwagen wollte den Wagen der Heranwachsenden gerade abschleppen, als dieses von der Polizei verhindert werden konnte. Die Verursacherin des Sachschadens von rund 12.000 Euro konnte schließlich identifiziert werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

