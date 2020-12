Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Scherzheim - Zeugen nach Unfall gesucht

Lichtenau, Scherzheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag in der Waldstraße, am Ortsausgang in Richtung Lichtenau, auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr eine am linken Straßenrand in Richtung Lichtenau gehende Fußgängerin mit dem Außenspiegel gestreift haben. Die 75-Jährige kam durch die Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu - die Seniorin begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der mutmaßliche Unfallverursacher, soll kurz angehalten haben, setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß allerdings unbekümmert fort. Zeugen oder wer Hinweise zu dem nun gesuchten Wagen und/oder dessen Fahrer geben könnten, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 bei den ermittelnden Beamten.

