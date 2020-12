Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Verkehrskontrollen

SasbachSasbach (ots)

Während einer Kontrollstelle in der Hauptstraße mussten Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch am Donnerstagnachmittag einige Verstöße in kurzer Zeit feststellen. Hierbei wurde sowohl Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht, als auch wegen der Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt geahndet. Die jeweiligen Fahrzeugführer haben jetzt mit entsprechenden Anzeigen und teilweise auch mit Punkten im Flensburger Register zu rechnen.

