Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Kehrmaschine

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

In der Haspelstraße touchierte am Montag eine Kehrmaschine das Auto einer 58-Jährigen. Die Fahrerin des Wagens fuhr rechts ran, als ihr die Maschine entgegenkam. Sie hielt an, um das Fahrzeug passieren zu lassen. Der Fahrer des Arbeitsgeräts schätze allerdings den Seitenabstand zum Auto falsch ein. Mit der Kehreinrichtung streifte er den Wagen. Am Auto entstand Sachschaden. Er wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Die Kehrmaschine blieb unbeschädigt. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf. Der Kehrmaschinenfahrer muss mit einem Verwarnungsgeld rechnen. |erf

