Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Windschutzscheibe demoliert

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Montagnachmittag in der Rummelstraße ein Auto beschädigt. Mit einem bisher unbekannten Gegenstand demolierten sie die Windschutzscheibe des Opel Zafira. Es sieht so aus, als hätten die Täter mehrfach auf die Scheibe eingeschlagen. Sie muss ausgetauscht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Beamten ermitteln wegen der Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell