FW-NE: +++Abschlussmeldung Hallenbrand Vorst+++

Um 19:45 Uhr konnte der Einsatz auf der Schiefbahner Straße in Vorst beendet werden. So wurden im Laufe des Nachmittags vereinzelte Glutnester abgelöscht, bevor die Aufräumarbeiten beginnen konnten. Hierzu waren noch sechs Feuerwehrkräfte mit einem Löschfahrzeug eingesetzt. Die rund 100 Einsatzkräfte bekämpften den Brand mit zwei B- und sechs C- Rohren. Glücklicherweise wurde bis auf eine leichtverletzte Person, niemand ernsthaft verletzt. Eindringlich, die Gasflasche, die während der Löschmassnahmen als Geschoss, aus der Halle flog.

Unterstützung erhielten wir bis Mittags von der Feuerwehr Neuss. Während ihrer Wachbereitschaft auf der Feuerwache Kaarst, mussten sie einen Brandmeldealarm abarbeiten. Die Halle ist nach dem Brand Einsturz gefährdet, zur Sicherung wurde ein Bauzaun errichtet. Das ausgelaufene Öl aus dem 2000 l Tank konnte erfolgreich aufgehalten werden. Hierzu trugen maßgeblich die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes bei. Durch mehrere Sand Ladungen wurde ein Wall gebaut und eine weitere Ausbreitung verhindert. Nach Absprache mit der Unteren Wasserbehörde wird die aufgefangene Flüssigkeit von einer Fachfirma aufgenommen und entsorgt. Ebenso kümmert sich eine Spezialfirma um das kontaminierte Erdreich.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine Aussagen gemacht werden.

