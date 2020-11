Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Bei Streit Messer eingesetzt

HeidekreisHeidekreis (ots)

06.11 / Bei Streit Messer eingesetzt

Walsrode: Am Freitagvormittag, gegen 09.30 Uhr gerieten wiederholt zwei Männer des örtlichen Trinkermilieus in einer Unterkunft an der Bergstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 21-Jährige seinen 51jährigen Mitbewohner mit einem Messer am Rücken und flüchtete anschließend. Das Opfer informierte die Polizei und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Suche nach dem Täter dauert aktuell noch an.

