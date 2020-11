Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Katalysatoren ausgebaut; Harber: Reifendiebstahl: Auto aufgebockt; Bad Fallingbostel: Reifen zerstochen

Heidekreis

04.11 / Katalysatoren ausgebaut

Soltau: Im Laufe der vergangenen sieben Tage sind an einem Autohaus an der Straße Almhöhe an vier Fahrzeugen die Katalysatoren herausgetrennt und entwendet worden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

04.11 / Reifendiebstahl: Auto aufgebockt

Harber: In der Nacht zu Mittwoch bockten Unbekannte an einem Autohaus an der Straße Heidberg einen Neuwagen auf Pflastersteine auf und entwendeten alle vier Räder. Der Schaden beträgt rund 1.900 Euro.

04.11 / Reifen zerstochen

Bad Fallingbostel: Unbekannte zerstachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Ellernstraße an einem Ford Fiesta zwei und an einem Peugeot einen Reifen. An der Straße Am Wiethop wurde ein Opel Zafira durch einen Reifenstich beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

04.11 / Polizei erwischt Raser auf Autobahn

Essel / A7: Am Mittwochabend überwachte die Polizei im Heidekreis mit einem Zivilstreifenwagen, der mit dem sogenannten Police-Pilot-System (Videofahrzeug) ausgerüstet ist, den Verkehr auf der A 7, um Temposünder aufzuspüren. Gegen 21.20 Uhr ging ihnen ein Autofahrer aus Glinde ins Netz, der an zwei unterschiedlichen Streckenabschnitten jeweils mit 100 Km/h zu schnell unterwegs war. Im Bereich Allertal befuhr er die 60-Km/h-Zone mit 160 Km/h (Toleranzwerte bereits abgezogen. Das Walsroder Dreieck passierte er anschließend bei erlaubten 120 Km/h mit 220 Km/h. Der 44jährige Raser zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle unbeeindruckt und äußerte, dass er es an seinen Anwalt abgeben werde. Ihn erwarten zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und etwa 1.200 Euro Bußgeld. Sollte für jedes Vergehen jeweils ein neuer Tatentschluss festgestellt werden, würde sich die Strafe gegebenenfalls verdoppeln. Gegen 23.30 Uhr notierte die Streife ein weiteres, schnelles Fahrzeug: Diesmal ein Opel aus Geestland. Der 34jährige Fahrer befuhr die 120-Km/h-Zone im Bereich Walsrode mit vorwerfbaren 199 Km/h. Er muss sich nun ebenfalls auf zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und 1.200 Euro Bußgeld einstellen.

