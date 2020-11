Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Mit Pfefferspray verletzt; Dorfmark: Gelddieb erwischt; Wietzendorf: Fußgänger leicht verletzt; Schneverdingen: Motorradfahrerin überschlägt sich

HeidekreisHeidekreis (ots)

03.11 / Mit Pfefferspray verletzt

Soltau: Im Rahmen einer Auseinandersetzung am Dienstagvormittag, gegen 10.15 Uhr sind zwei Soltauer im Alter von 22 und 23 Jahren von einem 27-Jährigen mit Pfefferspray im Gesicht verletzt worden. Tatort war die Friedensstraße in Höhe der Haunummer 3. Der Täter flüchtete, konnte aber kurze Zeit später in Tatortnähe von Polizeibeamten festgestellt werden. Die Verletzten wurden durch Rettungssanitäter versorgt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

03.11 / Gelddieb erwischt

Dorfmark: Ein 26jähriger Gelddieb betrat am Dienstag, gegen 16.50 Uhr in einem unbeobachteten Moment einen Friseursalon an der Hauptstraße, begab sich in den Kassenbereich und entwendete Bargeld aus einer Geldbörse sowie die Kaffeekasse. Als er bemerkt wurde, versuchte er zu flüchten, konnte aber von einer Mitarbeiterin am Arm festhalten werden, bis er ihr die Tür gegen das Handgelenk schlug und sie loslassen musste. Die leichtverletzte Mitarbeiterin folgte dem Mann bis zu seinem Fahrzeug und ergriff ihn nochmals am Arm. Es gelang dem Mann erneut sich zu befreien und mit seinem Fahrzeug in Richtung Autobahn zu flüchten. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug und nahmen den Mann fest. Das Bargeld führte er bei sich - es wurde sichergestellt. Nach Festlegung einer Sicherheitsleistung durch einen Richter und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

03.11 / Fußgänger leicht verletzt

Wietzendorf: Ein 47jähriger Schneverdinger überquerte am Dienstagnachmittag die Hauptstraße in Wietzendorf, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei übersah er eine 50jährige Wietzendorferin in ihrem Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

03.11 / Motorradfahrerin überschlägt sich

Schneverdingen: Eine 19jährige Motorradfahrerin verletzte sich am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall auf der K29, zwischen Hemsen und Heber schwer. Die Schneverdingerin kam alleinbeteiligt in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und überschlug sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

04.11 / Schwarzer Volvo beschädigt

Soltau: Am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 15.00 Uhr ist ein schwarzer Volvo, Typ V70 auf dem Netto-Parkplatz an der Harburger Straße beschädigt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen die rechte Fahrzeugseite und beschädigte sie auf ganzer Länge. Als verursachendes Fahrzeug könnte auch ein Anhänger in Betracht kommen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

04.11 / Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall nach rowdyhaftem Verhalten

Soltau: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 27.10.2020, gegen 15.45 Uhr im Kreuzungsbereich Celler Straße / Böhmheide / Reinickendorfer Straße ereignete. Dabei soll sich der Unfallverursacher, aus der Böhmheide kommend, zunächst zum Linksabbiegen eingeordnet haben. Als die Ampel Grünlicht zeigte, habe er stark beschleunigt und sei auf die Geradeausspur gefahren. Dort sei es mit dem aus der Reinickendorfer Straße entgegenkommenden Linksabbieger zum Zusammenstoß gekommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05191/93800 zu melden.

