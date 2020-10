Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Feierlichkeit aufgelöst wegen Verstoßes gegen die Corona-VO

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 23.10.2020, gegen 14:45 Uhr wird in der Glaner Straße in Wildeshausen eine Feierlichkeit mit deutlich mehr als den zugelassenen zehn Personen in einem Einfamilienhaus gemeldet. Bei der Feierlichkeit handelt es sich um eine Hochzeit, wo die Hygieneregeln weder eingehalten, noch beachtet werden. Des Weiteren stammen die Gäste aus mehr als zwei Haushalten, was einen Verstoß gegen die aktuelle Corona-Verordnung darstellt. Auf Grund dieser Tatsachen wird auf Anordnung des Landkreises Oldenburg die Feierlichkeit aufgelöst und es werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

