Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einjähriges Mädchen bei Fenstersturz schwer verletzt

53879 Euskirchen (ots)

Am Freitagnachmittag (16.20 Uhr) kam es in der Straße Erftbleiche zu einem Unfall, bei dem ein einjähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fiel das Kind aus einem Fenster im ersten Obergeschoss und zog sich schwere Verletzungen zu. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Im Hinblick auf die genauen Umstände des Unfalls dauern die Ermittlungen an.

