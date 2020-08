Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei sucht nach Unfallzeugen

53937 Schleiden (ots)

Die Verfolgung bisheriger Ermittlungsansätze bezüglich eines Verkehrsunfalles am Samstag, 15.08.2020 führte bisher nicht zur Ermittlung des flüchtigen Fahrzeugführers. Ein 12- Jähriger aus Schleiden befuhr mit seinem Mountainbike die Straße "Im Burggraben" zur Arenbergstraße. Zeitgleich kam ihm ein schwarzer BMW mit getönten Scheiben mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 12- Jährige mit seinem Rad aus und touchierte dabei einen parkenden Pkw. Danach stürzte er auf die Fahrbahn und verletzte sich. Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen oder Personen die Hinweise auf den Fahrer des Pkw machen können. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer: 02251-799461 oder 02251-799-0. Per Mail an: Poststelle.Euskirchen@Polizei.NRW.de

