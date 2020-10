Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eigentümer eines Sparschweins in Wardenburg gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wardenburg sucht den Eigentümer eines weißen Sparschweins, welches am Samstag, 17. Oktober 2020, im Bereich der Stapelriede in Wardenburg samt Münzen gefunden und von einem ehrlichen Finder bei der Polizei in Wardenburg abgegeben wurde.

Das Sparschwein wurde zudem handschriftlich beschriftet.

Der rechtmäßige Eigentümer meldet sich bitte bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115.

