POL-BOR: Gronau - Scheibe eingeworfen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Donnertag schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Gebäudes an der Mühlenmathe ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 13.30 Uhr. Die Räume des geschlossenen Restaurants, in denen zurzeit Renovierungsarbeiten stattfinden, wurden von den Tätern nicht betreten. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

