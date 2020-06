Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - In falscher Richtung gegen eine Laterne

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 16-Jähriger am Donnerstag um circa 17.05 Uhr in Ahaus zugezogen. Der Ahauser befuhr in einer dreiköpfigen Gruppe den linksseitigen Radweg der Bahnhofstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Innenstadt. Als der Radfahrer eine Engstelle zwischen einem Tankstellendachpfosten und einer Straßenlaterne passieren wollte, stieß er gegen Leuchtenmast. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

