Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Radfahrer alkoholisiert

Gronau (ots)

Stark schwankend und in Schlangenlinie ist ein 46-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstag in Epe unterwegs gewesen. Auf der Oststraße musste gegen 22.40 Uhr eine Gruppe Fußgänger dem Gronauer ausweichen, der mal den Gehweg und mal den Radstreifen befuhr. Polizisten hielten den Angetrunkenen an und leiteten ein Strafverfahren ein. Um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

