Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Über Motorhaube gestürzt

Haßloch (ots)

Mit seinem Trekkingrad war am Dienstagnachmittag (1. Sept. 2020, 17:15 Uhr) ein 58-jähriger Haßlocher in der Kirchgasse unterwegs, als er an der Einmündung zur Bahnhofstraße auf der Haube eines Mercedes landete. Der Radfahrer hatte jedoch die Vorfahrt der einer 45-jährigen Autofahrerin nicht beachtet, wodurch es zu dem Unfall kam. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden am Auto schätzt die Polizei Haßloch auf 1.000,- EUR.

