Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw aufgebrochen

Bückeburg (ots)

(ma)

Auf einem Privatgrundstück an der Nordholzer Straße in Bückeburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein abgestellter Pkw Volvo von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen worden.

Vormittags um 09.30 Uhr bemerkte der Fahrzeugnutzer, dass die Seitenscheibe an der Beifahrerseite fast komplett zerstört wurde.

Aus dem Fahrzeug wurde eine abgelegte schwarze Ledergeldbörse mit Bargeld und wichtigen Ausweiskarten entwendet.

Zeugenhinweise zu dem Fahrzeugaufbruch nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

