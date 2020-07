BPOLI EF: In eigener Sache

Bundespolizeiinspektion Erfurt

Zum 1. August 2020 wechselt die Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizei in Thüringen. Polizeihauptkommissar Karsten Täschner wird neuer Pressesprecher der Dienststelle im Freistaat. Er folgt auf Michael Oettel, der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bislang verantwortlich zeichnete und neue Aufgaben innerhalb der Dienststelle übernommen hat. Karsten Täschner begann im Jahr 2002 mit der Ausbildung zum Polizeikommissar beim Bundesgrenzschutz und war den Großteil seiner Dienstzeit am Flughafen Frankfurt/Main und hier zuletzt im Bereich der internationalen Zusammenarbeit tätig. Seit Oktober 2019 ist der Beamte Angehöriger der Thüringer Dienststelle der Bundespolizei. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt ist sich sicher, mit Karsten Täschner Kontinuität und Verlässlichkeit in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu gewährleisten. Michael Oettel bedankt sich für viele Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit und bittet, dieses Vertrauen auch seinem Nachfolger entgegenzubringen.

