Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Schwarzfahrer mit Haftbefehl

Erfurt (ots)

Gestern gegen 6:00 Uhr informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei zu einem Schwarzfahrer, der eine Regionalbahn von Arnstadt nach Erfurt nutzte, ohne im Besitz eines Fahrscheins zu sein. Eine Streife der Bundespolizei nahm diesen nach Einfahrt des Zuges in Erfurt in Gewahrsam. Bei dem Schwarzfahrer handelte es sich um einen 40-jährigen russischen Staatsangehörigen. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, nahmen ihn die Beamten zur Feststellung seiner Identität mit zur Dienststelle. Die Überprüfung ergab, dass sich der 40-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhält und wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Erfurt zur Festnahme ausgeschrieben war. Außerdem lagen drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Erfurt und Gera gegen diesen vor. Die Beamten nahmen den Russen fest und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Goldlauter.

