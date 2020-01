Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 12. Januar (Sonntag) in ein Wohnhaus an der Straße Am Gladbach ein. Sie hebelten mehrere Türen auf und gelangten so ins Gebäude. Ob sie etwas entwendeten, wird noch ermittelt.

