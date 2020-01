Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe am Gymnasium eingeworfen

Wegberg (ots)

In der Silvesternacht (31. Dezember bis 1. Januar) wurde eine Scheibe in einer Außentür eines Gymnasiums an der Maaseiker Straße mit einem Pflasterstein eingeworfen. Die Ermittlungen dazu, wer die Sachbeschädigung verursacht hat, wurden aufgenommen.

