POL-HK: 1. Soltau 2. Schneverdingen (OT Wintermoor) 3. Munster

1. Randalierer mit Haftbefehl gesucht (30.10.2020, 19.00 Uhr) Soltau: Am Freitagabend wurde der Polizei Soltau ein Randalierer in der Theodor-Storm-Straße gemeldet. Eine Überprüfung der Person vor Ort ergab, dass diese mit Haftbefehl gesucht wurde. Zudem führte sie geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich. Der 40 -Jährige Soltauer wurde festgenommen und am darauffolgenden Tag dem Richter vorgeführt.

Trunkenheit im Verkehr (31.10.2020, 02.40 Uhr) Soltau: Mit 1,34 Promille befuhr eine 35-Jährige Fahrzeugführerin am frühen Samstagmorgen die Lüneburger Straße in Soltau. Eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

2. Hausfriedensbruch/Pkw unter Drogeneinfluss geführt (31.10.2020, 15 Uhr) Wintermoor: Ein 21 Jähriger und seine 20 Jährige Freundin aus Lüneburg wurden auf dem gesperrten Gelände der ehemaligen Endoklinik in Schneverdingen (OT Wintermoor) festgestellt. Bei der Überprüfung der Personen wurden bei der jungen Frau geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Der 21 Jährige Freund gab an, dass man gemeinsam mit dem Pkw angereist sei. Bei ihm wurden Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Der mehrfache Konsum von Cannabis in den letzten Tagen wurde eingeräumt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten des Geländes der ehemaligen Endoklinik verboten ist.

3. 31.10 / Betrunken Unfall verursacht Munster: In der Nacht zu Samstag, gegen 03:00 Uhr, nahmen Anwohner einen lauten Knall in der Hindenburgallee in Munster wahr und alarmierten die Polizei. Der 42-jährige Fahrzeugführer eines Transporters hatte die Hindenburgallee in Fahrtrichtung Breloher Straße befahren und war hierbei nach links von der Fahrbahn abgekommen, wo er zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit zwei in einer Parkbucht abgestellten Pkw kollidierte. Der 42-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Transporter sowie einer der geparkten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der unfallverursachende Fahrzeugführer alkoholisiert gewesen ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

