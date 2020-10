POL-HK: Schneverdingen: Unfall: Polizei sucht Fahrerin eines schwarzen Pkw; Soltau: Radio entwendet; Soltau: Portmonee beim Einkaufen gestohlen; Soltau: Kellertür hält

Polizeiinspektion Heidekreis

HeidekreisHeidekreis (ots)

202001254945 29.10 / Unfall: Polizei sucht Fahrerin eines schwarzen Pkw

Schneverdingen: Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht die Fahrerin eines schwarzen Pkw mit dem Kennzeichenfragment SFA-MG... Der Unfall hat sich am Mittwochvormittag, gegen 09.55 Uhr an der Kreuzung Verdener Straße / Rotenburger Straße ereignet. Eine 27jährige Fahrradfahrerin wurde beim Überqueren der Verdener Straße von der Autofahrerin übersehen, die aus Richtung Rotenburger Straße kam. Bei dem anschließenden Zusammenstoß kam die Schneverdingerin zu Fall und verletzte sich leicht. Erst als weitere Autofahrer ausstiegen, stieg auch die Unfallverursacherin aus ihrem Fahrzeug aus, entschuldigte sich kurz und fuhr weg. Die Verursacherin und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

28.10 / Radio entwendet

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch aus einem verschlossenen Bauobjekt an der Winsener Straße ein Baustellenradio und einen Akku im Gesamtwert von rund 190 Euro. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

28.10 / Portmonee beim Einkaufen gestohlen

Soltau: Einer 59jährigen Soltauerin ist am Mittwochnachmittag, gegen 14.35 Uhr im E-Center an der Lüneburger Straße das Portmonee beim Einkaufen aus der Einkaufstasche gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird auf rund 110 Euro geschätzt.

29.10 / Kellertür hält

Soltau: Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zugang zu der Tiefgarage eines Wohnkomplexes an der Straße Achtergang und versuchten in mehrere Kellerräume einzudringen. Dieses gelang in einem Fall - die anderen Türen hielten stand. Stehlgut wurde bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt.

28.10 / Aufhebeln misslingt

Schwarmstedt: In dem Zeitraum von Montag bis Mittwoch versuchten Unbekannte durch Aufhebeln der Seitentür eines Wohnhauses an der Straße An den Bahngärten in das Tatobjekt zu gelangen. Der Versuch scheiterte - Das Haus wurde nicht betreten.

28.10 / Befestigung gerät in Hinterrad - Motorradfahrer schwer verletzt

Schneverdingen: Ein 17jähriger Motorradfahrer aus Fintel verletzte sich am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr schwer, als er alleinbeteiligt auf der Strecke Fintel - Großenwede verunfallte. Der Heranwachsene kam zu Fall, weil er einen Eimer beförderte, der mit einem Band an seinem Rucksack befestigt war, welches in das Hinterrad und die Kette geriet. Der junge Fahrer stürzte und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

28.10 / Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Munster: Auf der K 49, Gemarkung Munster kam es am Mittwochmittag, gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein 33jähriger Munsteraner hatte beim Linksabbiegen einen 74jährigen Pkw-Fahrer aus Volkwardingen übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrzeugführer leicht und die 35jährige Mitfahrerin des Verursachers schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

28.10 / Im Auflieger unerlaubt eingereist

Bad Fallingbostel / A /: Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr auf der A7, Parkplatz "Dorfmark", Richtungsfahrbahn Hamburg, wie drei Personen vom Auflieger eines Sattelzuges sprangen und im Wald verschwanden. Er meldete das Geschehen der Polizei, die daraufhin Streifenwagen zum Parkplatz, aber auch auf die angrenzende Platzrandstraße entsandte. Durch einen Schlitz in der Plane des Aufliegers konnten Hinweise auf einen längeren Aufenthalt von Menschen erlangt werden. Der Auflieger selber war mit einer Plombe verschlossen. Der 51jährige Fahrer des Sattelzuges aus Südosteuropa wurde zum Sachverhalt befragt, die Plombe geöffnet und der Auflieger betreten. Zeitgleich meldete eine Streife, dass sie drei männliche Personen, die um Asyl baten, ohne Ausweispapiere auf der Platzrandstraße festgenommen hätten. Die Personen, im wahrscheinlichen Alter zwischen 28 und 33 Jahren, gaben an, aus Marokko zu stammen. In der Vernehmung des Lkw-Fahrers verhärtete sich der Verdacht auf eine Beteiligung einer möglichen Schleusung nicht, sodass er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer an die Landesaufnahmebehörde übergeben.

