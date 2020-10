Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Großkontrolle nach dem Infektionsschutzgesetz

Heidekreis (ots)

26.10. / Großkontrolle nach dem Infektionsschutzgesetz

Bad Fallingbostel: Am frühen Montagmorgen wurden erneut behördenübergreifende Kontrollen im Heidekreis durchgeführt. Diesmal nutzte der Landkreis Heidekreis die Struktur des "Räderwerk"-Netzwerks und nahm gemeinsam mit Polizei, Zoll und Stadt insgesamt neun Wohnungen im Stadtgebiet Bad Fallingbostel in Augenschein. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den überprüften Wohnungen um nicht angemeldete Sammelunterkünfte handelte. Solche Unterkünfte unterliegen speziellen Corona-Vorgaben, wie zum Beispiel die Unterbringung der Bewohner möglichst in Einzelzimmern und die regelmäßige Überprüfung der einzuhaltenden Hygieneregeln. Diese und weitere Vorgaben wurden durchweg missachtet. Darüber hinaus stellten die Landkreis- und Stadtmitarbeiter diverse Melde- und baurechtliche Verstöße fest. Die Behörden identifizierten insgesamt 73 Personen, die hauptsächlich aus Osteuropa stammen. Die Kontrollierten wurden anschließend mithilfe von Dolmetschern zu ihrer Wohn- und Arbeitssituation befragt. Aufgrund von Hinweisen durchsuchte die Polizei nach Einholung eines richterlichen Beschlusses die Wohnung eines vermeintlichen Verantwortlichen. Hierbei wurden mehrere Beweismittel beschlagnahmt, deren Auswertung noch andauert. Oft stehen organisierte Strukturen hinter den nicht angemeldeten Sammelunterkünften. Neben geringen Lohnzahlungen muten die Verantwortlichen den Arbeitnehmern noch unwürdige Wohn- und Arbeitsbedingungen zu. Der Heidekreis reagiert in Folge dieser Kontrolle mit Verfügungen und Anordnungen, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner wollen diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegentreten.

