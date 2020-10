Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus und ergaunert 2.000 Euro; Rethem: Polizei sucht Fahrer eines Motorrads Triumph Tiger in orange-rot

25.10 / Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus und ergaunert 2.000 Euro

Soltau: Am Sonntag war im Heidekreis ein Betrüger am Telefon tätig und konnte in Soltau einen Erfolg verbuchen: Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Sparkasse aus und wies das Opfer auf eine verdächtige Tageslimiterhöhung des Kontos hin. Er bat den Soltauer nachzusehen, ob unberechtigt eine für das Onlinebanking notwendige Transaktionsnummer (kurz: TAN) abgerufen wurde. Im Zuge des Gesprächs gab das Opfer eine TAN preis und stellte später fest, dass von seinem Konto unberechtigt 2.000 Euro abgebucht wurden. Der Täter gab sich als eine Person aus, die tatsächlich bei der Sparkasse arbeitet. Zudem zeigte das Display am Telefon des Opfers die Nummer der Sparkasse an. Dabei handelt es sich um das sogenannte Call-ID-Spoofing, bei dem Anrufe von einer vorgetäuschten Nummer vorgenommen werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass - Mitarbeiter von Geldinstituten keine TANs am Telefon abfragen. - keine TAN oder PIN herauszugeben - auch wenn der Anrufer noch so sehr daraus drängt. - misstrauisch zu sein, auch wenn die Telefonnummer des Geldinstituts im Display angezeigt wird. - Probleme solcher Art direkt in der Filiale des Geldinstituts zu klären.

26.10 / Polizei sucht Fahrer eines Motorrads Triumph Tiger in orange-rot

Rethem: Bereits am Samstag, 03.10.2020, kurz vor 17.00 Uhr kam es auf dem Gelände der Raiffeisentankstelle an der Rodewalder Straße in Rethem zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Motorrads der Marke Triumph Tiger, Modell 1050, Farbe orange-rot (siehe Foto), schob sein Krad rückwärts gegen einen Kleinwagen, sah die Fahrerin an und fuhr anschließend davon. Hinweise zum Fahrer des Zweirads nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

