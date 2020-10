Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - hoher Sachschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Kollmerstraße. Eine 23-jährige Frau beschädigte mit ihrem Suzuki einen geparkten Porsche und fuhr anschließend einfach weiter, ohne ihren Feststellungspflichten nachzukommen. Als der Besitzer des Porsche den Schaden an seinem Auto bemerkte informierte er das Revier in Hockenheim über die Unfallflucht. Kurze Zeit später meldete sich die 23-jährige auf der Dienststelle und gab an Verursacherin des Unfalls zu sein. Der Sachschaden beträgt rund 10.000EUR, der Führerschein der jungen Frau wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell