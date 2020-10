Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen - Unfall verursacht - zwei Autos mit Totalschaden

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 7 Uhr an der Kreuzung L459/Mühlweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der L459 in Richtung Waibstadt, als an der Einmündung zur Mühlstraße eine 45 Jahre alte VW-Fahrerin die Vorfahrt des 27-jährigen nicht beachtete und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde niemand, an beiden Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 10.000EUR.

