Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Portmonee gestohlen; Schwarmstedt: Diebe heben mit EC-Karte Geld ab; Essel

A7: Lkw-Fahrer mit 1,15 Promille; Munster: Unfall: Fahrzeug übersehen

Heidekreis (ots)

05.11 / Portmonee gestohlen

Bispingen: Im Lidl-Markt an der Soltauer Straße wurde einem 80jährigen Mann am Donnerstagmorgen, gegen 08.50 Uhr das Portmonee beim Einkaufen aus der Jackentasche gestohlen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

05.11 / Diebe heben mit EC-Karte Geld ab

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten am Mittwochvormittag, gegen 10.00 Uhr im Zusammenhang mit einem Einkauf im Edeka-Markt an der Celler Straße aus einem Trolli das Portmonee einer 85jährigen Frau aus Schwarmstedt. Als das Opfer den Diebstahl am Folgetag bemerkte, wurde bereits mehrfach mit der entwendeten EC-Karte in einem Discounter eigekauft und in mindestens zwei Fällen Bargeld abgehoben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

05.11 / Lkw-Fahrer mit 1,15 Promille

Essel / A7: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagnachmittag auf der Tank- und Rastanlage Allertal, Richtungsfahrbahn Hamburg, den Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger. Der Mann soll nach einem Zeugenhinweis torkelnd seinen Lkw verlassen haben. Die Polizisten ließen den 44jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 1,15 Promille. Da der Mann behauptete, erst getrunken zu haben, als das Fahrzeug schon stand, ließen die Beamten zwei Blutproben entnehmen. Außerdem beschlagnahmten sie den Führerschein, leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

05.11 / Unfall: Fahrzeug übersehen

Munster: Auf der Kreuzung "Schwarze Marie", an der Kohlenbissener Straße, kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall nach einer Vorfahrtsverletzung. Ein 68jähriger Autofahrer aus Munster hatte sich in den Kreuzungsbereich hineingetastet und dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen Munsteraner in seinem Pkw übersehen. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

05.11 / Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Soltau: Am Donnerstag, gegen 18.05 Uhr kam es auf dem Rad- und Fußweg an der Walsroder Straße, Höhe Hausnummer 2, zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Der 64jährige Fußgänger beabsichtigte die Straße zu queren und begab sich zu diesem Zweck vom Fußweg auf den Radweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 60jährigen Fahrradfahrer, der stürzte und sich dabei leicht verletzte.

