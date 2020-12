Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - In Gewahrsam genommen

Baden-Baden, OosBaden-Baden, Oos (ots)

Nach einem vorausgegangenen Streit mit einem Bewohner der Westlichen Industriestraße hat ein 30-Jähriger am Donnerstagabend weder die gut gemeinten Ratschläge noch ein ausgesprochener Platzverweis von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden befolgt, sodass er sich letztlich in den Gewahrsamsräumen des örtlichen Polizeireviers wiederfand. Der augenscheinlich Betrunkene geriet gegen 21:30 mit einem Bewohner in Streitigkeiten, wonach dieser die Nummer der Polizei wählte, um sich zur Regelung der Situation Unterstützung zu holen. Der 30-jährige Streithahn ließ sich auch im Beisein der Polizei nicht beruhigen, sodass er die weitere Nacht in einer Zelle verbringen musste.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell