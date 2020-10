Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Galvanik-Brand: Gutachter gehen von technischem Defekt aus

Neuenrade (ots)

Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4736929

Brandsachverständige haben in den vergangenen Tagen den Brandort begutachtet. In einem vorläufigen Zwischenergebnis kommen sie zu dem Schluss, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt an einem Galvanik-Becken die Brandursache war.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

