Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kat ausgebaut

Einbrecher im Vereinsheim

Iserlohn (ots)

In der Zeit vom 19.10. bis zum 26.10.2020 wurde Refflingser Straße von einem grünen, zugelassenen 3er BMW der Katalysator ausgebaut und entwendet. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht vom Sonntag zum Montag brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Grüner Talstraße ein. Der die Täter hebelten die Eingangstür sowie ein Fenster auf, durchsuchten das Heim und stahlen zwei Flachbild-TV sowie einen E-Scooter. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und den Katalysatordieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

