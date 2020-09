Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Großenaspe - Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bad Seegeberg (ots)

In den Abendstunden des 23.09.2020 ist es in der Hauptstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Näheres zum Brandgeschehen ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg unter folgendem Link unmittelbar zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/4715629

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Durch die Löscharbeiten ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Sachschaden bei ca. 150.000 Euro liegen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell