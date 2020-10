Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen/ Einbruch in Spielhalle

Altena (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine 66-jährige Altenaerin Opfer eines Taschendiebes. Gegen 14.50 Uhr stellte die Frau fest, dass Unbekannte ihr innerhalb der letzten Stunde nach dem Einkaufen im Discounter an der Bahnhofstraße ihre Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche entwendet hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Unbekannte sind heute Morgen kurz vor 4 Uhr in eine Spielhalle an der Rahmedestraße in Mühlenrahmede eingebrochen. Sie hebelten zunächst drei Türen auf und brachen dann drei Spielautomaten auf, um die Geldkassetten zu entfernen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

