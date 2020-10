Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher mit Höhenangst

Letmathe (ots)

Unbekannte entfernten zwischen dem 15. Oktober und Montagmorgen dieser Woche eine OSB-Platte von einem Fenster des leerstehenden ehemaligen Krankenhauses an der Hagener Straße und öffneten das Fenster. Aufgrund der enormen Höhe bis zum Boden an der Innenseite ließen sie offenbar von dem Vorhaben ab, in das Gebäude einzudringen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell