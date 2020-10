Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angebliche Router-Prüfung

Lüdenscheid (ots)

Ein angeblicher Telekom-Mitarbeiter verschaffte sich am Samstagmorgen Zugang zu einer Kfz-Werkstatt an der Werdohler Straße. Er behauptete, er müsse den Router prüfen, weil das Internet zu langsam sei. Das tat er dann auch: Mit der Hand fühlte er an das Gerät. Weil nichts warm sei, müsse nichts getan werden, behauptete er und ging. Den Mitarbeitern kam das Ganze mit Recht merkwürdig vor. Sie riefen die Telekom an. Von dort kam die Information, dass kein Service-Mitarbeiter beauftragt sei. Der nächste Anruf aus der Werkstatt ging an die Polizei, die eine Anzeige aufnahm wegen des Verdachts eines versuchten Diebstahls. Der Unbekannte trug eine Telekom-Weste, einen Ausweis am Hals und ein Klemmbrett in der Hand. Er ist zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

