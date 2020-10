Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach dem Einkauf bestohlen

Balve (ots)

Eine 58-jährige Balverin wurde am Samstag nach dem Einkaufen in einem Discounter an der Hönnetalstraße offenbar bestohlen. Sie hatte ihre Handtasche mitsamt Geldbörse vorne in den Einkaufswagen gestellt. Gegen 14 Uhr nahm sie die Geldbörse an der Kasse heraus, um zu bezahlen. Sie fuhr ihren Einkaufswagen zu ihrem Pkw und verlud ihre Waren. Dann stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Sie suchte zunächst den Parkplatz ab und fragte dann die Kassiererin. Doch das Portemonnaie blieb verschwunden.

