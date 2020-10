Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche in den Einkaufswagen gestellt

Menden (ots)

Eine 50-jährige Mendenerin wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Markt an der Walramstraße bestohlen. Sie hatte ihre Damenhandtasche in den Einkaufswagen gestellt. Dann stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Das Personal schaute die Aufnahmen des überwachungssystems durch und entdeckte eine verdächtige Person, die kurz nach 17.30 Uhr durch die Kassen ging. Es handelt sich um einen zwischen 20 und 30 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren, dunkler Jacke und Mundschutz. Ein Spaziergänger fand die Geldbörse in einem Gebüsch in der Innenstadt. Weil die Besitzerin ihre Telefonnummer in der Börse untergebracht hatte, konnte der Finder die Frau anrufen und ihr kurze Zeit später ihren Besitz wiedergeben. Es fehlt lediglich das Bargeld.

Die Polizei warnt immer wieder: Wertsachen gehören möglichst dicht an den Körper, am besten in Innentaschen von Jacken und Mänteln. Taschendiebe suchen immer wieder in Einkaufsmärkten nach Opfern, die ihre Taschen während des Einkaufs in den Einkaufswagen stellen. Doch niemand behält die Tasche die ganze Zeit im Blick. Die Täter wissen, dass sie ihre Opfer nur lange genug beobachten müssen.

