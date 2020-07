Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 3 leicht verletzte Personen bei Kollision mit Zug "Der Xantener"

Moers (ots)

Am Mittwoch, den 01.06.2020 befuhr gegen 20.30 Uhr der Zug "Der Xantener" im Rahmen einer Leerfahrt die Bahnlinie von Moers inn Richtung Xanten. Der Zug war lediglich mit dem 47-jährigen Lokführer sowie einer Zugbegleiterin besetzt. In Höhe des unbeschrankten Bahnübergangs am Frietweg befuhr eine 18-jährige aus Duisburg mit einem PKW, aus Richtung Rheinberger Straße kommend, denselbigen und achtete nicht auf den für sie von rechts kommenden Zug. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Fahrzeugführerin, ihr 16-jähriger Beifahrer sowie der Lokführer leicht verletzten. Die Bahnstrecke wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

