Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Wohnungseinbruch - Schmuck entwendet

Fröndenberg (ots)

Am Freitagabend (31.01.2020) brachen unbekannte Einbrecher zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Westicker Straße ein. Nachdem sie die Räume durchsuchten hatten, flüchtete sie mit diversen Schmuckstücken vom Tatort.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

