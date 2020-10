Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Über jedes Maß

Bühl (ots)

Zu breit und zu schwer bedeutete am vergangenen Mittwoch das Ende der Fahrt eines Schwertransports auf dem Autobahnparkplatz bei Bühl. Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden stoppten den Sattelzug auf dessen Fahrt in Richtung Süden. Für seine Breite von 3,4 Metern konnte der Fahrer keine Erlaubnis vorlegen. Das Gewicht seiner Ladung war im Frachtbrief mit 23,4 Tonnen angegeben, was ein erlaubtes Gesamtgewicht von 41,8 Tonnen erbracht hätte. Die Wiegung des Gespannes erbrachte jedoch ein Ladungsgewicht von rund 39 Tonnen, was zu einem Gesamtgewicht von 61 Tonnen führte. Dem Transport musste bis zur Erteilung einer entsprechenden Genehmigung die Weiterfahrt daher untersagt werden. Neben dem Terminverzug zieht der Verstoß nun auch noch behördliche Bußen nach sich.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell