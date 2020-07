Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei trennt Streithähne und findet Betäubungsmittel

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt erkannten Einsatzkräfte der Kaiserslauterer Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Streit unter mehreren Personen im Bereich der FH in der Turnerstraße, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Durch Schläge und Tritte wurden insgesamt zwei junge Männer und eine junge Frau verletzt. Beim Erkennen der Polizei flüchteten die Täter unerkannt. Bei der Fahndung nach diesen trafen die verfolgenden Beamten auf einen jungen Mann, der sich in der Schoenstraße vor ihnen versteckt. Bei einer Kontrolle wurde auch der Grund für sein Verhalten bekannt. Er war zwar nicht an der Schlägerei beteiligt, flüchtete jedoch dennoch vor der Polizei, weil er Betäubungsmittel und Konsumutensilien mit sich führte. Die Polizei sucht nach den Beteiligten der Schlägerei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung an 0631 369 2250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de. Gegen den Besitzer der Betäubungsmittel wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet und die Drogen sichergestellt. | PvD Bu.

