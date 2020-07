Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag einen Zigarettenautomaten im Bereich einer Gaststätte am Bahnheim auf und erbeuteten so eine kleinere Summe Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei bitte um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung an 0631 369-2250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de. | PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell