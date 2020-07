Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Müllwerker angefahren

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Müllwerker ist am Donnerstag in der Barbarossastraße von einem Auto angefahren worden. Der 18-jährige Fahrer erfasste den Arbeiter, als dieser den Müllwagen in den Birkenweg lotste. Der 45-Jährige stand auf dem Gehweg, während der Fahrer mit seinem Pkw über den Bürgersteig fuhr, um an dem Müllwagen vorbeikommen. Dabei erfasste der 18-Jährige mit seinem Auto den Arbeiter. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. |erf

