Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Ermittlungen aufgenommen

Bietigheim (ots)

Nachdem zwei Jugendliche am frühen Samstagabend im Bereich des Bahnhofs aus einer Gruppe heraus mehrfach beleidigt worden sein sollen, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das Duo war gegen 19.30 Uhr im "Langgewann" unterwegs, als ein Mann sich in deren Richtung gewandt und sie in diesem Zuge beschimpft haben soll. Ob hierbei auch ein Glas in die Richtung der Jugendlichen geworfen wurde, wird derzeit geprüft.

