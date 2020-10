Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Alkoholfahrt Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Mit einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und einer Kostenrechnung muss sich seit Sonntagnachmittag ein 48-Jähriger beschäftigen. Der Mann war gegen 11.30 Uhr am Steuer seines Mercedes zunächst auf der B 462 bei Bad Rotenfels aufgefallen, da er dort in Schlangenlinien und beinahe in die Leitplanken gefahren sein soll. Im Zuge der Fahndung gelang es Beamten aus Rastatt, das Auto in der Schillerstraße fahrend festzustellen. Nach dem Anhalten versuchte der stark schwankende Endvierziger sich zu Fuß der Kontrolle zu entziehen, weshalb er durch die Beamten festgehalten wurde. Dagegen versuchte er sich zu Wehr zu setzen, was durch seine Fesselung letztendlich aber unterbunden werden konnte. Neben Beleidigungen sprach er gegen einen Beamten auch Bedrohungen aus, weshalb er weitere Anzeigen erwartet. Da der stark alkoholisierte Mann nicht anderweitig untergrbacht werden konnte, musste er seine Alkoholisierung in polizeilichem Gewahrsam auskurieren. Da sein Führerschein bereits behördlich zur Einziehung ausgeschrieben war, wird gegen den 48-Jährigen auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

